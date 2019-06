Bellini assessore, nomina "nel solco di Cavatorta"

VIADANA (10 giugno 2019) - Come anticipato, Romano Bellini è il nuovo assessore della giunta guidata dal vice sindaco Alessandro Cavallari. Oggi il decreto di nomina «per ristabilire i numeri e gli equilibri originali di giunta, operazione necessaria per garantire trasparenza, continuità e snellezza alle decisioni dell’ente». Sicurezza, organizzazione, programmazione, risorse umane e polizia locale le deleghe per un uomo molto vicino all’ex sindaco Giovanni Cavatorta. «Avrei voluto diventare assessore in un altro contesto ma in questo momento non possiamo fermarci. Occorre portare avanti i progetti di Giovanni con il massimo impegno». Al suo posto in consiglio entra Paolo Conti.

