I ragazzi di Casa giardino 'al lavoro' da Pizza Anna

CASALMAGGIORE (11 giugno 2019) - Questa volta ‘Pizza Anna’ li ha voluti tutti nel suo laboratorio per prepararsi e gustarsi la pizza realizzata con le loro mani. Bellissima esperienza ieri mattina per i ragazzi di Casa giardino che, accompagnati dall’inseparabile suor Maria, sono stati ospiti di Lofficina dei sapori di Anna Polina in via Matteotti. «Sono molto legata a quella realtà — spiega la titolare —, la frequento come volontaria e desideravo avere qui con me i figlioli di suor Maria. Invece che portare loro la pizza ho chiesto che venissero qui da me per prepararsela e mangiarsela. Si sono divertiti tantissimo. Persone speciali, li sento come miei figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO