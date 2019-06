Scooter investito da pick-up, due 17enni in ospedale

CASTELDIDONE (11 giugno 2019) - Scontro tra un pick-up e uno scooter alle 10,20 lungo strada dei Ronchi a Casteldidone. In seguito all’urto lo scooter, con a bordo un ragazzo di 17 anni, alla guida, di San Giovanni in Croce, e una ragazza di 17 (di Recorfano di Voltido) sul sellino posteriore, pure di 17, è finito nel fosso. Il pick-up era condotto da un uomo di Casteldidone. Sul posto due autoambulanze, della Croce verde e della Padana soccorso, la polstrada di Casalmaggiore e i vigili del fuoco. I due minorenni sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo, per ferite di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO