Festa per i campioni

PIADENA DRIZZONA (11 giugno 2019) - Grande festa lunedì sera in piazza Garibaldi per le eccellenze dello sport piadenese. Una iniziativa nata dalla promozione in serie B della società di basket maschile Corona Platina MgK.Vis che si è estesa anche ad altre realtà. A presentare la prima parte della serata, sostenuta dal dj Fefo, è stato uno scatenato Maurizio Bastoni, affiancato poi, per la parte cestistica, da Laura Lodigiani, conduttrice di ‘Basket & Co.’, programma tv in onda su Cremona1.

Alle premiazioni ha provveduto il sindaco Matteo Priori: «Sono molto contento - ha commentato all’inizio della serata -. Questo è anche il modo più bello per festeggiare la mia vittoria alle elezioni». Sul palco è stato chiamato per primo Stefano Pagliari, classe 2002, premiato come miglior arbitro della categoria giovanile della provincia di Cremona, dopo un avvio di carriera come calciatore poi convertita a causa di qualche infortunio fisico. «Sono sempre stato appassionato di calcio - ha detto - e non è stato facile cambiare, ma mi sono tolto delle soddisfazioni». Successivamente è stato premiato il marciatore Riccardo Orsoni, reduce dalla vittoria del titolo italiano e della Coppa Europa. Poi la Pallavolo Piadena, promossa in C, e il Corona Platina, promosso in B.

