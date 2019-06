Malore fatale per un 68enne

TORRE DE' PICENARDI (12 giugno 2019) - Intervento del 118 alle 11,40 circa in seguito ad un improvviso malore. Un 68enne di Cremona, in visita con il fratello a Torre, si è improvvisamente sentito male mentre camminava in via Garibaldi, all’altezza di via Mazzini. I soccorritori hanno praticato per oltre mezz'ora il massaggio cardiaco. Ma nonostante i tentativi di strapparlo alla morte, l'uomo non ce l'ha fatta.

