Casting comparse per serie tv con la regia di Michele Soavi

SABBIONETA (13 giugno 2019) - Sabbioneta di nuovo set cinematografico. Sabato dalle 9.30 alle 14 presso l'aula magna di Palazzo Forti si terrà il casting per 'La guerra è finita' serie televisiva ambientata nel 1945 dopo la Liberazione, per la regia di Michele Soavi, prodotta dalla Palomar. La produzione cerca comparse uomini e donne, tra i 18 e gli 80 anni, anche senza nessuna esperienza nel campo del cinema e delle televisione. Le riprese si terranno a Sabbioneta da mercoledì 26 a sabato 29 giugno. Per informazioni 348/3800301.

