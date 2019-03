Il Giro d'Italia Under 23 nel Casalasco il 19 giugno

CASALMAGGIORE - Il Giro d'Italia Under 23 anche quest'anno transiterà nel Casalasco, lungo l'asse della provinciale Asolana, passando prima da Viadana. La corsa a tappe passerà il prossimo 19 giugno (un mercoledì). La frazione numero cinque - sarebbe la sesta se si considera anche il prologo di Riccione - partirà da Sorbolo in provincia di Parma, mentre il traguardo è posto a Passo Maniva (Brescia), dopo 155 chilometri. La carovana oltrepasserà il Po sul ponte di Viadana per poi raggiungere Casalmaggiore, come già fece lo scorso anno quando però a San Giovanni in Croce il gruppo aveva svoltato a sinistra imboccando la provinciale Giuseppina in direzione di Cremona. Stavolta invece si proseguirà dritto fino a Piadena per poi raggiungere Canneto sull'Oglio, Casalromano e Asola. Da si attraverserà il confine con la provincia di Brescia con Remedello, Visano e Montichiari. Il tutto fino ad arrivare alle pendici del Maniva, in località Collio, sulla cui salita si attende selezione.

