Vanoli-Trieste: ore 20,30 al PalaRadi

CREMONA (21 maggio 2019) - Tremendi, amabili playoff. La Vanoli si è risvegliata con il punto dell’1-0 in tasca dopo aver battuto Trieste domenica sera, ma senza la possibilità di gioire troppo. Infatti già questa sera si tornerà in campo per gara 2, sempre al PalaRadi e sempre contro l’Alma (ore 20.30). Servirà più precisione al tiro, ma la stessa pazienza nel gestire gli eventuali momenti critici del match.

