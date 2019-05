Rugby Viadana, Giulio Arletti è il nuovo presidente

VIADANA (22 maggio 2019) - Il presidente Davide Tizzi (nella foto qui sotto) della Rugby Viadana 1970, dopo cinque anni d’intenso impegno alla guida della società, per pressanti impegni di lavoro, ha deciso di passare il testimone, pur assicurando il proprio continuo aiuto a fianco di tutti coloro che collaborano nel Rugby Viadana e proseguendo nel dare il proprio insostituibile supporto come membro del Consiglio di amministrazione.

Preso atto di questa sua decisione e nel ringraziarlo per quanto ha fatto alla guida, in anni che certo appaiono come tra i più difficili nella storia della società, ma che pure non hanno mancato di condurre ad importanti successi - si pensi ai due Trofei Eccellenza vinti nel 2015 e nel 2016 - all’unanimità il consiglio d'amministrazione ha provveduto a prendere atto delle nomine di tre nuovi membri in aggiunta agli attuali e ha eletto Giulio Arletti, 44 anni imprenditore nel settore dell’energia rinnovabile, quale nuovo presidente del Rugby Viadana 1970. Ad affiancarlo come vicepresidenti ci saranno Gianni Fava e Paolo Bottari, che sostituiscono in questo incarico Mario Savi.

Il primo commento di Giulio Arletti: “Sono lusingato della fiducia ricevuta dal Cda, in particolare ringrazio Davide Tizzi per il supporto e per la disponibilità a sostenermi nelle scelte future per una miglior crescita del club. Mi sono avvicinato all’ambiente rugbistico come sponsor nel 2011, diventando poi presidente dei Caimani Rugby Viadana, carica che continuerò a portare avanti. La mia volontà è quella di rafforzare il club, portando nuove idee pur mantenendo la politica sportiva, già avviata da Davide, di valorizzazione dei giovani del vivaio giallonero”.

