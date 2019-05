Cremonese in ritiro a Molveno

CREMONA (24 maggio 2019) - La Cremonese - in vista della stagione agonistica 2019/20 - andrà in ritiro a Molveno. I grigiorossi si raduneranno al Centro Sportivo Giovanni Arvedi a partire dal prossimo 10 luglio, per poi raggiungere la località trentina dove lavoreranno dal 13 al 27 luglio. Gli allenamenti si svolgeranno sul campo di calcio di Molveno e nel vicino palasport. La struttura alberghiera che ospiterà i grigiorossi per l’intero periodo sarà il Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella. Nei prossimi giorni sarà definito il calendario delle amichevoli e successivamente saranno resi noti i dettagli.

