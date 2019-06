La Vanoli stecca, l'Umana pareggia la serie

La Vanoli stecca il match ball e Venezia tira un sospiro di sollievo. Venerdì al Palaradi ci sarà gara 5, quella decisiva che stabilirà chi affronterà Sassari nella finale scudetto. Venezia vince 78-75 davanti a una Vanoli inguardabile per almeno due quarti. Imprecisa, pasticciona e, forse, stanca. Ma la reazione c'è stata, come dice il punteggio, e a una manciata di secondi dalla fine Cremona era a -2. Una reazione importante e preziosa in vista della sfida decisiva tra le mura amiche.

QUARTO QUARTO: 78-75

Cremona scivola ancora a -14, è 64-50. La Vanoli tenta l'ennesima reazione, perché la squadra di Sacchetti non molla mai. A metà dell'ultimo quarto 70-58. Altro parziale della Vanoli di 9-2 e si è sul 70-61. Penetrazione di Mathiang: canestro da due e tiro libero suppletivo: 70-63. Finale splendido, altro gioco da tre, stavolta di Ruzzier: 72-66. Ricci e Mathiang: Vanoli a -4: 75-71. Crawford in lunetta, primi due punti: 75-73. Bramos, primo canestro della serata: 77-73.

TERZO QUARTO: 60-50

Il quarto inizia con un fallo antisportivo a Watt (terzo fallo) su Aldridge, che realizza i due tiri liberi: 49-33. Ruzzier, Saunders e Mathiang accorciano, 9-2 di parziale, 51-40. Cinque palle recuperate di fila e un rimbalzo offensivo conquistato: la Vanoli è tornata in campo con un altro spirito, nonostante in attacco manchi ancora lucidità e precisione. Vanoli ancora surclassata da Venezia, parziale di 7-1, per il 58-45. Dal -15 al -8 in un minuto e mezzo, la Vanoli è in partita.

SECONDO QUARTO: 49-31

Inizio di quarto con Tonut indiavolato, difende e attacca, e porta Venezia sul 32-10. Cremona si sblocca dopo un'eternità: gioco da tre punti di Mathiang, 34-13. Cremona subisce in ogni situazione, anche Daye entra in partita e porta Venezia sul 39-15. Timida, ma importante, reazione della Vanoli con un parziale di 9-0, che porta la gara sul 43-24. Prima tripla di Cremona - dove nove tentativi sbagliati - di Ricci: 47-31.

PRIMO QUARTO: 30-10

Inizio equilibrato, ma Watt, dopo due minuti, ha già due falli sulle spalle e 8 punti fatti (tutti quelli di Venezia). Al 3' è 8-7, Crawford stoppato e Venezia va sul 10-7. Allungo Venezia, al 5' 15-7, Watt domina: 10 punti in 4 minuti. Vanoli ferma in attacco, Venezia va sul 18-7. Padroni di casa devastanti, 25-7 all'8'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO