Sfuma il sogno Vanoli, vince Venezia

CREMONA (7 GIUGNO 2019) - Sarà Venezia a contendere a Sassari lo scudetto. L'Umana batte la Vanoli e chiude la serie 3-2. Cremona esce a testa alta, non solo stasera, per dei playoff giocati alla morte e per una stagione, culminata con la vittoria della Coppa Italia, vissuta da vera protagonista e guidata da un vero condottiero: Meo Sacchetti.

QUARTO QUARTO

Gioco da tre di Stojanovic e bomba di Saunders: 54-67. Altro mini allungo di Venezia che vola sul 54-72 e il cronometro corre inesorabile. L'Umana controlla la partita, la Vanoli sembra stanca. A metà quarto 56-73. Ma Cremona non molla e si riavvicina 65-74. Bramos da tre spegne le ultime speranze della Vanoli a 59 secondi dalla fine: 69-79.

TERZO QUARTO 48-67

Sono 29 a 2 i punti dalla panchina nel primo tempo. Dinier e Saunders, 5 a 0 per Cremona che si riavvicina: 38-49. Venezia allunga ancora e va a +18: 38-56. Gara interrotta per alcuni minuti per un guasto tecnico. Si riparte con un semigancio di Aldridge, a cui replica Watt: 40-58. Divario sempre maggiore tra le due squadre 42-63. Altro guasto al cronometro, altra interruzione. Si torna a giocare, ma gli attacchi imprecisi non spostano il risultato. Poi si segna da una parte e dall'altra, ma l'equilibrio non cambia: 48-67.

SECONDO QUARTO 33-47

Otto palle perse per Cremona in un quarto o poco più di gara che si aggiungono ad alcuni clamorosi errori in attacco. Venezia così allunga ancora e si porta sul 14-30 al 12'. Partita bloccata nel punteggio, le squadre non segnano più, ma Aldridge rompe il ghiaccio e brucia la retina: 16-30 al 13'. Mathiang schiaccia, la Vanoli va a 18. Il PalaRadi è un'arena, si lotta su ogni palla. Vidmar sale in cattedra e segna 7 punti consecutivi: 24-37. Ancora Saunders, tripla, ed è 29-39.

PRIMO QUARTO 12-25

Inizio equilibrato, al 3' 4-8. Al 4' Venezia gravata di 2 falli, ma allunga e si porta sul 6-13. La Vanoli cerca di non far scappare Venezia, ma l'attacco non è preciso: 10-15 al 6'. Gioco da tre di Daye 10-18 al 7'. Grande avvio di Saunders che segna 10 dei 12 punti della Vanoli. Dall'altra parte Daye immarcabile: 12-20 all'8'. Altro allungo Venezia: 12-25.