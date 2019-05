VIDEO Intervista al nuovo prefetto Vito Danilo Gagliardi

CREMONA (23 maggio 2019) - "E' mio intendimento coinvolgere il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza per esplorare insieme, la sera, anche di notte, la mattina, Cremona. Ma non Cremona nelle sue bellissime piazze, sotto il Torrazzo; Cremona nei quartieri, nelle zone residenziali, nelle zone difficili, particolari. Io voglio conoscere la città e per conoscere la città bisogna conoscerla a piedi ed in tutte le ore per capire chi la frequenta". Lo ha detto il nuovo prefetto, Vito Danilo Gagliardi, stamattina alle 11,30, nel presentarsi alla stampa.