Gli anziani di Cingia nel video di Coding Candy

CINGIA DE' BOTTI (28 maggio 2019) - Ballano. E intanto sorridono, liberi e felici, nel cortile della Fondazione Elisabetta Germani, mentre un drone si libra in volo sopra le loro teste. I residenti della struttura di Cingia de’ Botti sono le comparse del videoclip di Stranger in your arms, brano del musicista electro di Casalmaggiore Luigi Cirelli, in arte Coding Candy.

