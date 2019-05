Toninelli alla 'Tangenziale dei bambini'

CASALMAGGIORE (17 maggio 2019) - Il ministro Toninelli ha fatto un breve blitz tra la zona 30 di via Baldesio , il parco di via Italia e l’argine, dove Giancarlo Simoni del comitato Slow Town gli ha illustrato il progetto ‘Tangenziale dei bambini’ facendo presente che mancherebbe poco, uno stradello ghiaiato, per completarla. Nota a margine: l’architetto Matteo Dondè, vecchio amico di Slow Town, «ora è collaboratore del ministero». Parola di Toninelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO