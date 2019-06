VIDEO Maltempo sul Casalasco: grandine e acquazzoni

CASALMAGGIORE (12 giugno 2019) - Dopo un mese di maggio super piovoso, ieri è pure arrivata la grandine sulle coltivazioni. Nel tardo pomeriggio le precipitazioni, in qualche caso particolarmente intense, per non dire violente, hanno interessato una buona fascia del territorio sia casalasco che piadenese e i danni alle piante non sono purtroppo mancati.

